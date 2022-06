Rauch steigt über der von russischen Truppen angegriffenen ukrainischen Stadt Sjewjerodonezk auf (AFP/ARIS MESSINIS )

In seiner abendlichen Videoansprache erklärte er, es gebe keine Entschuldigung für die Partnerstaaten, derartige Lieferungen hinauszuzögern. Die Ukraine habe derzeit den größten Bedarf an solchen Waffen in Europa. Darüberhinaus sagte Selensky, man müsse derzeit schmerzhafte Verluste im Kampf gegen die russischen Truppen um die Stadt Sjewjerodonezk hinnehmen.

Heute soll nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums für zwölf Stunden ein Fluchtweg in nördliche Richtung in die Stadt Swatowe geöffnet werden. Auf dem Werksgelände des Chemiewerks Azot in Sjewjerodonezk werden in Schutzkellern mehr als 500 Zivilisten vermutet. Der Ort Swatowe liegt in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Provinz Luhansk. Einen Vorschlag der ukrainischen Seite, die Menschen in ein von Kiew kontrolliertes Gebiet fliehen zu lassen, lehnte Moskau ab.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.