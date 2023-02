Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach bereits vorgestern bei der Münchener Sicherheitskonferenz per Video zu den Teilnehmenden. (AFP / THOMAS KIENZLE)

Selenskyj sprach in seiner täglichen Videobotschaft von wichtigen Erklärungen der Weltspitzen zur Unterstützung seines Landes und zur Stärkung der Verteidigungsmöglichkeiten. Dies gelte insbesondere für Raketen mit größerer Reichweite. Zudem habe die Ukraine konkrete Vereinbarungen mit den Partnern getroffen, dass Russland für die Invasion zur Rechenschaft gezogen werde.

Bei der Sicherheitskonferenz in München warnte Nato-Generalsekretär Stoltenberg wörtlich vor "falscher Vorsicht" bei Rüstungslieferungen. Verteidigungsminister Pistorius nannte internationale Waffenhilfe für die Ukraine eine Abschreckung gegen weitere russische Angriffe. Er machte sich in seiner Rede zudem die in der Bundesregierung umstrittene Formulierung zu eigen, die Ukraine müsse den von Russland begonnen Krieg gewinnen.

