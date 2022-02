Der ukrainische Präsident Selenskyj bei der Unterzeichnung des Antrags (Facebook)

Sein Büro teilte mit, die Unterlagen seien bereits auf dem Weg nach Brüssel. Fotos von Selenskyj bei der Unterzeichnung des Antrags wurden auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.

Das Europäische Parlament will morgen über eine Resolution abstimmen, in der die EU-Institutionen aufgefordert werden, dem Land den Status eines Beitrittskandidaten zu geben, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. In der Zwischenzeit soll dem Entwurf zufolge weiter darauf hingearbeitet werden, das Land in den Binnenmarkt der EU zu integrieren. Die Resolution ist demnach zwischen den Fraktionen abgestimmt worden, mit Ausnahme der rechtsnationalen ID-Fraktion. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion, Weber, sagte in Brüssel, die Mitgliedschaft sei zwar ein langwieriger Prozess, dennoch laute das Signal: "Die Ukraine gehört zur EU."

