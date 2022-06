Der ukranische Präsident Selenskyj besucht erstmals die Frontlinie im Süden seines Landes. (AFP/HANDOUT / UKRAINE PRESIDENCY )

In einem offiziellen Video ist Selenskyj in der Stadt zu sehen. Mykolajiw gilt als wichtiges militärisches Ziel der russischen Truppen. Die Einnahme würde den Weg nach Odessa, der wichtigsten ukrainischen Hafenstadt, freimachen.

In der ostukrainischen Region Donbass gingen die Kämpfe auch gestern weiter. Die pro-russischen Separatisten in Donezk berichteten von heftigem Artilleriebeschuss durch ukrainische Truppen. Nahe der zentral-ukrainischen Stadt Dnipro zerstörten russische Truppen Öltanks. Die regionale Verwaltung berichtete von einem Großfeuer. In der Nähe der Stadt Isjum in der Ostukraine trafen russische Raketen eine Fabrik, die Gas verarbeitet. Auch dort gab es einen großen Brand.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

