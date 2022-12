Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / ThePresidentialOfficeofUkraine)

Ein Sprecher erklärte, Selenskyj habe die Front besucht und Kämpfer ausgezeichnet. Danach habe der Staatschef die Kleinstadt im Donezker Gebiet wieder verlassen.

Der russische Präsident Putin räumte ein, dass es in den Regionen im Süden und Osten der Ukraine große Probleme gibt. Putin erklärte in einem Video an die Mitarbeiter russischer Geheim- und Sicherheitsdienste, die Situation in den Volksrepubliken Donezk und Luhansk sowie in den Regionen Cherson und Saporischschja sei extrem schwierig.

