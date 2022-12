Der russische Präsident Selenskyj bei einem Frontbesuch der Soldaten in der ukrainischen Stadt Bachmut. (AP)

Ein Sprecher erklärte, Selenskyj habe die Front besucht und Kämpfer ausgezeichnet. Danach habe der Staatschef die Kleinstadt im Donezker Gebiet wieder verlassen.

Der russische Präsident Putin räumte ein, dass es in den von seiner Armee besetzten Regionen im Süden und Osten der Ukraine große Sicherheitsprobleme gebe. Dort müsse die Spionageabwehr Aktivitäten ausländischer Geheimdienste unterdrücken und Verräter, Agenten sowie Saboteure identifizieren, sagte Putin in einem Video an die Mitarbeiter der russischen Geheim- und Sicherheitsdienste.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.