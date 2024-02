Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt zu Gesprächen nach Frankreich und Deutschland. (Archivbild) (x)

Wie in Kiew mitgeteilt wurde, wird er morgen in Paris von Präsident Macron empfangen. Dort solle ein bilaterales Abkommen unterzeichnet werden. In Berlin werde er an diesem Tag zudem mit Bundeskanzler Scholz zusammenkommen. Am Samstag reise Selenskyj zur Münchner Sicherheitskonferenz und werde dort sprechen. In Washington hieß es ergänzend, auf der Konferenz sei auch eine Unterredung mit US-Vizepräsidentin Harris geplant.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.