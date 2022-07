Ukrainischer Diplomat in Deutschland

Andrij Melnyk, der bisherige Botschafter der Ukraine in Deutschland (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Bereits Anfang der Woche hatten Medien über eine mögliche Rückkehr Melnyks nach Kiew berichtet. Wie die "Bild"-Zeitung und die "Süddeutsche Zeitung" schrieben, solle der 46-Jährige ins ukrainische Außenministerium wechseln - als stellvertretender Außenminister. In dem nun veröffentlichten Dekret ist davon nicht die Rede. Wie Melnyk wurden auch die Botschafter in Indien, Tschechien, Norwegen und Ungarn von ihren Ämtern abberufen.

Melnyk hatte den Posten als Botschafter in Berlin seit 2015 inne. Häufig forderte er mit deutlichen Worten von der Bundesregierung, die Ukraine nach der russischen Invasion stärker mit Waffen zu unterstützen. Auch für positive Äußerungen über den ukrainischen Nationalistenführer Bandera wurde Melynk zuletzt scharf kritisiert. Auch das Außenministerium in Kiew distanzierte sich noch vor wenigen Tagen davon. Banderas Truppen hatten im Zweiten Weltkrieg mit den deutschen Nationalsozialisten zusammengearbeitet und sich am massenhaften Mord an Juden beteiligt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.