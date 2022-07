Andrij Melnyk (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Präsident Selenskyj hat den 46-jährigen Diplomaten abberufen, ebenso die ukrainischen Botschafter in Norwegen, Tschechien, Ungarn und Indien. Gründe wurden in dem von der Präsidentenkanzlei in Kiew veröffentlichten Dekret nicht genannt. Selenskyj sprach von einem normalen Vorgang. Die Frage der Rotation sei ein üblicher Teil der diplomatischen Praxis, sagte er in einer Videobotschaft. In Medienberichten hatte es vor wenigen Tagen geheißen, Melnyk solle abberufen werden und ins Außenministerium nach Kiew wechseln.

Melnyk hatte in zum Teil harscher Form von der Bundesregierung mehr Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg gefordert. Zuletzt geriet der 46-Jährige wegen Äußerungen über den ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera in die Kritik.

