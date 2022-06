In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" hat der ukrainische Präsident Selenskyj Deutschland erneut um Unterstützung im Krieg gegen Russland gebeten. (picture alliance / SVEN SIMON/The Presidential Offi | The Presidential Office of Ukraine)

Deutschland agiere nach wie vor zögerlich, sagte Selenskyj in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Insbesondere die Waffenlieferungen seien immer noch geringer, als sie sein könnten. In der Ukraine schützten die Waffen Menschenleben und die Freiheit von ganz Europa, anstatt in Lagerhallen zu verstauben. Die Ukraine benötige wesentlich mehr moderne Artilleriegeschütze wie Mehrfachraketenwerfer mit größerer Reichweite.

In Bezug auf einen möglicherweise bevorstehenden Besuch von Bundeskanzler Scholz zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi in Kiew sagte Selensky, die Ukraine werde alle ihre Freunde in der Hauptstadt willkommen heißen.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.