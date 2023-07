Der ukrainische Präsident Selenskyj macht sich Gedanken über die Sicherheit des Landes an der nördlichen Staatsgrenze zu Belarus. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Carl Court)

Bei einem Besuch in der Stadt Luzk in Grenznähe betonte er, es habe Priorität, die gesamte nördliche Grenze der Ukraine zum Nachbarland zu stärken. Auch von Belarus aus waren russische Truppen nach Kriegsbeginn im Februar 2022 in die Ukraine eingedrungen. In Belarus sind weiterhin tausende russische Soldaten stationiert, die sich auf Kampfeinsätze vorbereiten. Fachkundige Beobachter halten derzeit einen neuen Angriff von belarussischem Staatsgebiet auf die Ukraine allerdings für eher unwahrscheinlich.

Selenskyj hatte in Luzk auch den polnischen Staatschef Duda getroffen. Beide gedachten in der Stadt der Opfer der Wolhynien-Massaker vor 80 Jahren. Zwischen 1943 und 1945 ermordeten ukrainische Nationalisten der Aufstandsarmee UPA in Wolhynien und Ostgalizien etwa 100.000 polnische Staatsbürger. Polen unterstützt die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Das Land hat rund 1,6 Millionen Flüchtlinge aus der benachbarten Ukraine aufgenommen.

