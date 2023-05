Hiroshima

Präsident Selenskyj für G7-Gipfel in Japan eingetroffen

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist für den G7-Gipfel in Japan eingetroffen. Er kam heute früh in einem französischen Regierungsflugzeug in Hiroshima an. Zuvor war er in Saudi-Arabien gewesen, um am Treffen der Arabischen Liga teilzunehmen.

20.05.2023