Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, der ukrainische Präsident werde Scholz sowie Bundespräsident Steinmeier am 13. Mai treffen. Einen Tag später werde er nach Aachen weiterreisen, wo er mit dem Karlspreis ausgezeichnet wird. Eine Bestätigung der Bundesregierung gibt es nicht. Wegen der Sicherheitslage angesichts des Krieges in der Ukraine werden Auslandsreisen Selenskyjs in der Regel nicht angekündigt.

Es wäre sein erster Besuch in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskrieges im vergangenen Jahr. Heute hält er sich zu einem nicht angekündigten Besuch in Finnland auf, wo er an einem Gipfel der nordischen Länder teilnehmen soll. Bei einer Pressekonferenz betonte Selenskyj, sein Land werde bald die geplante Gegenoffensive beginnen. Er sei zuversichtlich, dass der Westen der Ukraine danach auch die geforderten Kampfflugzeuge liefern werde.

