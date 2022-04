Der ukrainische Präsident Selenskyj hat US-Präsident Biden sowie Frankreichs Präsident Macron nach Kiew eingeladen, damit diese sich selbst ein Bild von der Lage machen können. (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Beide Politiker sollten sich ein Bild von der Lage machen, sagte Selenskyj in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN. Mit Blick auf Macron erklärte Selenskyj, er wolle, dass dieser verstehe, dass Russland keinen Krieg führe, sondern nichts anderes als einen Völkermord begehe. Der französische Präsident hatte zuletzt vor einer Eskalation der Worte gewarnt. Das Wort "Völkermord" habe eine Bedeutung, und es sei an Juristen und nicht an Politikern gelegen, diesbezüglich zu einer Einschätzung zu kommen. Selenskyj erklärte daraufhin, Macrons Äußerungen seien schmerzhaft. An Biden gerichtet sagte Selenskyj, der Anführer der Vereinigten Staaten und der -Zitat- "freien Welt" solle sich selbst einen Eindruck verschaffen, was die russische Invasion für die Ukraine bedeute.

Der US-Präsident hatte zuletzt erklärt, nach den jüngsten politischen Besuchen in Kiew ebenfalls zu erwägen, einen ranghohen Vertreter zu Gesprächen zu schicken. Selbst zu reisen, schloss er bislang aus.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.