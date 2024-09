Ukraine

Präsident Selenskyj: Mindestens 41 Tote bei russischem Luftangriff auf Poltawa

In der Ukraine sind nach Angaben der Regierung bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Poltawa mindestens 41 Menschen getötet worden. Mehr als 180 Personen wurden verletzt, wie Präsident Selenskyj mitteilte. Demnach schlugen zwei russische Raketen in eine Bildungseinrichtung sowie in ein Krankenhaus in der zentralukrainischen Stadt ein.