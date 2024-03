Der ukrainische Präsident Selenskyj hat am zweiten Jahrestag der Befreiung der Stadt Butscha der Opfer gedacht und an den Durchhaltewillen seiner Landsleute appelliert. (AFP / HANDOUT)

Die Ukraine werde sich weiter verteidigen und standhaft bleiben, versicherte Selenskyj. Er verbrachte den Ostersonntag gemeinsam mit Ministerpräsident Schmyhal und mehreren ausländischen Botschaftern in der Stadt Butscha bei Kiew. Dort gedachten sie der Opfer, die bei der Rückeroberung der Gegend am 31. März 2022 gefunden wurden. Russischen Soldaten wird vorgeworfen, in Butscha Gräueltaten verübt zu haben. So wurden in der Stadt Massengräber und Leichen von Männern, Frauen und Kindern gefunden, die zum Teil gefesselt waren und Folterspuren aufwiesen.

Der ukrainische Präsident stellte nach eigenen Angaben eine Lampe an der sogenannten Mauer der Erinnerung in Butscha auf. Auf dem Denkmal sind die Namen der 509 bislang identifizierten Zivilisten aufgeführt, die während der Besatzung getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.