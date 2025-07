Der ukrainische Präsident Selenskyj (Vadym Sarakhan/AP/dpa)

Dieser solle innerhalb von zwei Wochen vorgelegt werden, sagte Selenskyj in Kiew nach einem Treffen mit Vertretern von Anti-Korruptions- und Sicherheitsbehörden. Damit reagierte der Präsident auf Kritik an einem neuen Gesetz, das die Autonomie von Korruptionsermittlern einschränkt. Gestern hatte es in der Ukraine landesweit Proteste gegen die neue Bestimmung gegeben. Die Bekämpfung der weit verbreiteten Korruption ist eine wichtige Voraussetzung für den angestrebten Beitritt zur Europäischen Union.

EU-Erweiterungskommissarin Kos äußerte sich besorgt über das Geschehen in der Ukraine. Der Abbau wichtiger Schutzmechanismen für die Unabhängigkeit der Behörden sei ein schwerwiegender Rückschritt für den Kurs in Richtung europäischer Integration, sagte Kos.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.