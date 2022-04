Zerstörung in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine: Viele Städte der Ukraine müssen nach dem Krieg wieder aufgebaut werden. (AFP/ Sergey Bobok)

In dem Telefonat ging es den Angaben zufolge auch über den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg. Selenskyj zeigte sich zuversichtlich, dass man mit dem IWF in diesen Fragen effektiv zusammenarbeiten könne.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der Corona-Pandemie beginnt heute in Washington die gemeinsame Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Zentrale Themen der Beratungen dürften die Bekämpfung der Inflation, die Entwicklung der Weltwirtschaft sowie das Verhindern einer neuen Hungerkrise in ärmeren Ländern sein.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.