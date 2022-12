Karlspreis 2023

Präsident Selenskyj und das ukrainisches Volk erhalten diesjährige Auszeichnug

Der Karlspreis 2023 geht an das ukrainische Volk und seinen Präsidenten Selenskyj. Das gaben das zuständige Direktorium und die Stadt Aachen am Nachmittag bekannt. Zur Begründung hieß es, die Menschen in der Ukraine seien Opfer eines völkerrechtswidrigen und unsäglich brutalen russischen Angriffskrieges.

16.12.2022