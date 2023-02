Ein Jahr russischer Ukraine-Krieg

In einer Pressekonferenz in Kiew gedachte er in einer Schweigeminute der Opfer und der Gefallenen. Zugleich sprach er der Bevölkerung Mut zu. Der Sieg über Russland sei unvermeidlich, wenn alle ihre Aufgaben erfüllten. Selenskyj betonte, die Ukraine sei in ihrem Kampf nicht allein, sondern werde von strategischen Partnern unterstützt. Zugleich forderte er die internationale Gemeinschaft zur Teilnahme an einem Gipfel zu seinem Friedensplan auf. Daran sollten auch die Staaten Lateinamerikas, afrikanische Länder sowie China und Indien teilnehmen. Selenskyj zeigte sich offen für Chinas Vorschläge zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Peking habe dazu aufrufen, die territoriale Integrität seines Landes zu respektieren. Das russische Außenministerium in Moskau begrüßte Chinas Bemühungen zur Beendigung des Konflikts. Allerdings sei Frieden in der Ukraine nur möglich, wenn Kiew die von Russland annektierten Gebiete anerkenne, hieß es.

Auch heute wurden wieder russische Angriffe vor allem im Osten der Ukraine in den Regionen Luhansk und Donzek gemeldet. Dabei sollen insgesamt hunderte Soldaten auf beiden Seite getötet worden sein. Eine unabhängige Überprüfung der Meldungen aus dem Kriegsgebiet ist kaum möglich.

Russland ist am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hat seitdem mehrere ukrainische Gebiete völkerrechtswidrig annektiert. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Halbinsel Krim halten russische Truppen derzeit rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets besetzt.

