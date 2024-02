Der ukrainische Präsident Selenskyj wird zuerst mit Bundeskanzler Scholz reden. Hier ein Foto von September 2023. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Dies wurde in seinem Telegram-Kanal mitgeteilt. Der Staatschef will in der Hauptstadt zunächst mit Bundeskanzler Scholz zusammenkommen. Ein zentrales Thema dürfte der zunehmende Munitionsmangel der ukrainischen Streitkräfte im Krieg gegen den Aggressor Russland sein. Nach Angaben der Bundesregierung soll auch eine bilaterale Vereinbarung über Sicherheitszusagen und eine langfristige Unterstützung unterzeichnet werden. Morgen wollen Selenskyj und Scholz an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen, die heute beginnt.

Der ukrainische Präsident will im Laufe des Tages zunächst nach Frankreich weiterreisen, wo er am Abend im Pariser Elysée-Palast von seinem französischen Kollegen Macron empfangen wird.

