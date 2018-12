Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Erinnerung an die deutschen Verbrechen der Vergangenheit wachzuhalten.

Es gebe kein Ende des Erinnerns, sagte Steinmeier bei der Auszeichnung von 14 Frauen und 14 Männern mit dem Bundesverdienstkreuz im Berliner Schloss Bellevue. Sie hätten sich große Verdienste um die Erinnerungskultur erworben. Die Frauen und Männer stammen aus allen Bundesländern sowie aus Frankreich und Tschechien. Zu den Geehrten gehört Lisa Bechner, die mit ihrem Verein "Kindertransport-Organisation Deutschland" an das Schicksal jüdischer Kinder erinnert, die von 1938 an ohne ihre Eltern nach Großbritannien gebracht wurden. Bechner organisiert Zeitzeugengespräche und hat die Initiative für ein Denkmal am Bahnhof Friedrichstraße ergriffen.