US-Präsident Trump hat seine Ankündigung wahrgemacht und Einheiten der Bundespolizei in weitere US-Städte geschickt. Einsätze wie zuletzt in Portland gibt es jetzt auch in Chicago und Albuquerque. Auch nach Kansas City, Missouri, sind bereits hunderte Bundespolizisten entsandt worden, um gegen gewaltsame Unruhen vorzugehen, die nach der Erschießung eines Jungen ausgebrochen waren.

In der Millionenmetropole Chicago wolle man mit dem Einsatz der Bundespolizisten einer Welle der Gewalt begegnen, erklärte Trump im Weißen Haus. Dort habe es zuletzt eine schockierenden Explosion an Tötungen und Gewaltverbrechen mit Schusswaffengebrauch gegeben. Dieses Blutvergießen müsse ein Ende haben.



Die Einsätze sind sehr umstritten. Zuletzt hatte der Bürgermeister von Portland den Beamten vorgeworfen, mit verfassungswidrigen Taktiken die Situation gefährlich eskalieren zu lassen. Portland kommt im Zuge der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt seit Wochen nicht zur Ruhe.



Die Demokraten werfen Trump vor, mit der Entsendung der Bundespolizei seine Wählerbasis für die Präsidentschaftswahl im November mobilisieren zu wollen.