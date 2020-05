Die US-Regierung erwägt nach den Worten von Präsident Trump, wieder Beiträge an die Weltgesundheitsorganisation zu zahlen.

Trump schrieb auf Twitter, noch sei nichts entschieden. Eine Idee sei aber, der WHO künftig ein Zehntel der bisher üblichen Summe zu überweisen.



Mitte April hatten die USA ihre Zahlungen an die WHO aus Verärgerung über deren Umgang mit der Corona-Pandemie eingefroren. Trump warf der Organisation vor, zu china-freundlich zu agieren. Die WHO wies das zurück.



Die USA waren in den vergangenen Jahren die größten Beitragszahler - mit rund 116 Millionen Dollar pro Jahr.