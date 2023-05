Serbiens Präsident Aleksandar Vucic (pa/AA/Milos Miskov)

Zur Begründung erklärte er auf einem Parteitag der SNS in Kragujevac, es sei ein anderer Ansatz notwendig, um eine größere Zahl an Kräften derjenigen zusammenzuführen, die für ein patriotisches und erfolgreiches Serbiens kämpfen wollten. Zu seinem Nachfolger wählten die Delegierten Verteidigungsminister Vucevic, der von Vucic vorgeschlagen worden war und keinen Gegenkandidaten hatte. In seiner verbleibenden Funktion als Präsident bleibt der 53-Jährige aber die beherrschende politische Kraft in dem Balkanstaat. Kritiker halten ihm einen autoritären Regierungsstil und gemeinsam mit Getreuen eine weitgehende Kontrolle über Medien, Justiz und Wirtschaft des Landes vor. Zudem wird der SNS immer wieder Korruption vorgeworfen.

Vucic ist Mitbegründer der Partei und war seit 2012 deren Vorsitzender. Sein Nachfolger war bislang bereits einer seiner Stellvertreter und enger Vertrauter.

