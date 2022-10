Der siebenköpfige Ständige Ausschuss des Politbüros der KP Chinas (AFP / NOEL CELIS)

Der 69-Jährige setzt sich damit über die bisherige Alters- und Amtszeitgrenzen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hinweg. Die Bestätigung durch das Zentralkomitee der Partei mit seinen rund 200 Mitgliedern bereitet ihm den Weg für eine dritte Amtszeit als Staatspräsident ab dem Frühjahr. Mit seiner Alleinherrschaft knüpft er an die bislang einzigartige Machtfülle des Staatsgründer Mao Tsetung an.

Gestern hatte der nur alle fünf Jahre stattfindende Parteikongress zum Abschluss seiner einwöchigen Sitzung Xis dauerhafte Führungsrolle und seine Ideologie in der Parteiverfassung verankert. Darüber hinaus holte Xi enge Verbündete in den Ständigen Ausschuss des Politbüros. Bei der Vorstellung des siebenköpfigen obersten Entscheidungsgremium trat der Shanghaier Parteichef Li Qiang an zweiter Stelle auf. Das deutet darauf hin, dass er vermutlich neuer Regierungschef wird. Der bisherige Ministerpräsident Li Keqiang scheidet aus dem Amt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.