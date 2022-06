Chinas Präsident Xi Jinping in Hongkong. (Selim CHTAYTI / POOL / AFP)

Die Stadt werde eine gute Zukunft haben, wenn man nicht vom Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" abrücke, erklärte Xi. Es ist der erste Besuch des chinesischen Präsidenten außerhalb Festland-Chinas seit Beginn der Coronavirus-Pandemie vor zweieinhalb Jahren. Er reiste mit einem Hochgeschwindigkeitszug an und wird von seiner Ehefrau Peng Liyuan und Außenminister Wang Yi begleitet. Xi will an mehreren offiziellen Veranstaltungen teilnehmen, darunter der Amtseinführung des neuen Hongkonger Regierungschefs John Lee.

Großbritannien hatte Hongkong am 1. Juli 1997 an China zurückgegeben. In einer gemeinsamen Erklärung hatte Peking damals zugestimmt, Hongkongs Autonomie nach dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" noch 50 Jahre lang zu achten. 2020 zwang Peking der Stadt jedoch ein sogenanntes Sicherheitsgesetz auf, das demokratische Grundrechte wie Meinungs- oder Versammlungsfreiheit deutlich einschränkt.

