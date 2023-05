Bundeskanzler Olaf Scholz hatte den Präsident von Aserbaidschan zuletzt im März in Berlin empfangen. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Wie der Europäische Rat mitteilte, wird Ratspräsident Michel den armenischen Staatschef Paschinjan und seinen aserbaidschanischen Kollegen Alijew empfangen. Zudem sollen sich Paschinjan und Alijew Anfang Juni am Rande des zweiten Gipfels des Forums Europäische Politische Gemeinschaft in Moldau mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsidenten Macron treffen.

In der vergangenen Woche hatten Vertreter Armeniens und Aserbaidschans bereits nahe der US-Hauptstadt Washington an viertägigen, von den USA vermittelten Gesprächen teilgenommen. Im Anschluss an die Verhandlungen hatte US-Außenminister Blinken von "greifbaren Fortschritten" in Richtung eines "dauerhaften Friedensabkommens" gesprochen.

