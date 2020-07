Präsidenten-Stichwahl in Polen

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat Amtsinhaber Duda nach neuen Prognosen seinen Vorsprung auf seinen Herausforderer Trzaskowski leicht ausgebaut.

Demnach erhielt Duda 51 Prozent der Stimmen, auf Trzaskowski entfielen 49 Prozent. Die Prognosen beruhen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen und Teilauszählungen in 450 Wahlbüros. Hochrechnungen wie in Deutschland gibt es in Polen nicht. Das offizielle Endergebnis wird nach Angaben der Wahlkommission frühestens heute Abend vorliegen. Den Prognosen zufolge lag die Wahlbeteiligung bei fast 69 Prozent, das ist deutlich höher als bei der letzten Wahl.



Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung für Polen. Duda steht der regierenden konservativen Pis-Partei nahe, der liberale Trzaskowski setzt sich für ein besseres Verhältnis zur EU ein.