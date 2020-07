Präsidenten-Stichwahl in Polen

Nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liegt Amtsinhaber Duda laut ersten Prognosen zwar knapp in Führung, der Abstand zu seinem Herausforderer Trzaskowski ist aber so gering, dass das Ergebnis noch offen ist.

In den am Abend veröffentlichten Nachwahlbefragungen kam Duda auf 50,4 und Trzaskowski auf 49,6 Prozent der Stimmen. Die Fehlertoleranz liegt nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos bei zwei Prozent. Den Prognosen zufolge lag die Wahlbeteiligung bei fast 69 Prozent, das ist deutlich höher als bei der letzten Wahl.



Ungeachtet des knappen Ausgangs bezeichnete Duda sich in einer ersten Reaktion bereits als Sieger.



Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung für Polen. Duda steht der regierenden konservativen Pis-Partei nahe, der liberale Trzaskowski setzt sich für ein besseres Verhältnis zur EU ein.