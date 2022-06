Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, mit seiner Ehefrau Olena. (dpa/SOPA Images via ZUMA Wire/Sergei Chuzavkov)

Es sei furchtbar, das auszusprechen, aber viele ukrainische Frauen erlebten unter der Besatzung dasselbe, wie die Jesidin und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad unter der Herrschaft der Terrormiliz IS im Irak, sagte sie der "Welt am Sonntag". Gerade jetzt erlebten ukrainische Frauen den Horror. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder ähnliche Vorwürfe erhoben. Die UNO-Menschenrechtsbeauftragte in der Ukraine, Bogner, hatte schon Mitte Mai betont, es gebe anhaltende Berichte über Vergewaltigungen überwiegend von Mädchen und Frauen, aber auch über Vergewaltigungen von Jungen und Männern.

