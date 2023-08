Nicolás Petro, der Sohn des kolumbianischen Präsidenten, Gustavo Petro, ist wieder auf freiem Fuß. (AFP / -)

Er darf Kolumbien nicht verlassen und nicht politisch aktiv werden. Nicolás Petro war vor einer Woche verhaftet worden. Ihm werden illegale Bereicherung und Geldwäsche vorgeworfen. Unter anderem wird er mit Drogenhandel in Verbindung gebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat Petro zugegeben, dass Geld aus fragwürdiger Quelle für den Präsidentschaftswahlkampf seines Vaters im vergangenen Jahr benutzt wurde. Petro kündigte an, seinen Abgeordnetensitz in einem Regionalparlament abzugeben.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.