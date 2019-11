In Sri Lanka wird heute ein neuer Präsident gewählt. Die Sicherheitslage ist angespannt. Gemeldet wurde bereits ein Angriff auf einen Bus-Konvoi mit muslimischen Wählern.

Insgesamt bewerben sich 35 Kandidaten für die Nachfolge des seit 2015 amtierenden Präsidenten Maithripala Sirisena, der nicht mehr antritt. Einer der Favoriten ist der ehemalige Offizier Rajapaksa. Er steht für die Rückkehr zu einer autoritären Regierung, die die Interessen der singhalesisch-buddhistischen Mehrheit vertritt. Sein Bruder regierte Sri Lanka bis 2015. Kritiker sehen in der Kandidatur den Versuch, den Ex-Präsidenten wieder an die Macht zu bringen.

Damenbinden als Wahlkampfthema

Der derzeitige Gesundheitsminister Premadasa von der regierenden Partei UNP hofft auf die Unterstützung von Tamilen und Muslimen. Premadasa hat im Fall eines Wahlsiegs unter anderem kostenlose Damenbinden in Aussicht gestellt. Damit habe er ein Thema angesprochen, das in der Öffentlichkeit in Südasien selten diskutiert werde, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Das habe Frauen zu seinen Kundgebungen hingezogen. Damenbinden gelten in Sri Lanka unter anderem wegen hoher Steuern als Luxusprodukt.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Die Wahl findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Ein Grund sind die islamistischen Anschläge auf Kirchen und Hotels mit mehr als 250 Toten vor sieben Monaten. Rund 85.000 Polizisten sind offiziellen Angaben zufolge im Einsatz. Aus dem Nordwesten des Landes wurde ein Angriff auf einen Bus-Konvoi mit Wählern der muslimischen Minderheit gemeldet. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand.



Die Stimmen der tamilischen und muslimischen Minderheiten gelten bei der Wahl als ausschlaggebend im Rennen zwischen Premadasa und Rajapaksa. Es werde versucht, Muslime von der Wahl abzuhalten, sagte ein Mitglied der Wahlkommisison der Nachrichtenagentur AP.

Bürgerkrieg endete vor zehn Jahren

Jahrzehntelang war die Insel im Indischen Ozean durch einen Bürgerkrieg zwischen Separatisten der hinduistisch-tamilischen Minderheit im Norden und der singhalesisch-buddhistischen Mehrheit im Süden zerrissen. Vor zehn Jahren schlug die Armee den Aufstand der Tamilen nieder.