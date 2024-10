Republik Moldau

Maia Sandu (IMAGO / Kyodo News)

Die Stimmlokale öffneten um sechs Uhr unserer Zeit. Die Abstimmung gilt als richtungsweisend: Die Favoritin und Amtsinhaberin Sandu will das Land in die EU führen. Sie tritt gegen zehn Gegenkandidaten an, von denen einige engere Beziehungen zu Moskau anstreben. Ein Stichwahl gilt als wahrscheinlich. Zugleich entscheiden die Moldauer in einem Referendum über eine Verfassungsänderung zugunsten eines EU-Beitritts.

Sicherheitsbehörden in der Hauptstadt Chisinau hatten im Vorfeld der Wahl Desinformation und Wählerkauf durch prorussische Kräfte aufgedeckt. Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine und ist wie die Ukraine EU-Beitrittskandidat.

