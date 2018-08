Bei der Stichwahl um das Amt des Präsidenten in Mali verzeichnen die Behörden eine geringe Beteiligung.

Beobachter schätzen die Wahlbeteiligung auf gut 22 Prozent. Die Regierung hofft auf eine etwas höhere Beteiligung in einige Bezirken, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.



Auch bei der Stichwahl in Mali gab es gewalttätige Zwischenfälle. Bereits beim ersten Wahlgang in dem westafrikanischen Land waren tausende Sicherheitskräfte im Einsatz, um Gewaltausbrüche einzudämmen. Islamistische Gruppen werden dafür verantwortlich gemacht, dass es in Mali immer wieder zu Gewalt und Terror kommt. Amtsinhaber Keita gilt als Hoffnungsträger des Landes, weil unter seiner Regierung islamistische Milizen im Norden des Landes zurückgedrängt wurden. Die bisher ausgezählten Stimmen zeigen, dass er große Unterstützung bei den Wählern findet: 42 Prozent stimmten für Keita, 18 Prozent für seinen Herausforderer Cissé.