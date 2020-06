Bei der Präsidentenwahl in Polen zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.

Bis zum Mittag gaben mehr als 24 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Warschau mitteilte. Das waren 10 Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der Präsidentenwahl 2015.



Als Favorit gilt der von der Regierungspartei PiS unterstützte Amtsinhaber Duda. Sein stärkster Herausforderer ist Oppositionskandidat Trzaskowski. Insgesamt gibt es elf Bewerber.



Die Abstimmung sollte ursprünglich bereits am 10. Mai stattfinden. Sie wurde wegen der Corona-Epidemie verschoben. In den Wahllokalen, die noch bis 20 Uhr geöffnet sind, gelten deshalb besondere Schutzvorschriften.