Präsidentenwahl in Kamerun

In Kamerun hat sich der Oppositionspolitiker Kamto zum Sieger der Präsidentschaftwahl erklärt.

Das offizielle Ergebnis steht allerdings noch aus. Es dürfte erst in zwei Wochen vorliegen. Kanto sagte in der Hauptstadt Jaunde, er habe ein klares Mandat erhalten. Er war gegen den seit 36 Jahren regierenden Staatschef Biya angetreten, der als Favorit in die Abstimmung gegangen war.



Stimmberechtigt waren rund 6,6 Millionen Menschen. Die Wahl wurde von Unruhen im englischsprachigen Teil des westafrikanischen Landes begleitet.