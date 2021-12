Das libysche Parlament (AFP/Mahmud TURKIA / AFP)

Das geht aus einer Erklärung des zuständigen Ausschusses hervor. In einem Schreiben an Parlamentspräsident Saleh heißt es, man erachte es als unmöglich, die Abstimmung wie angesetzt am 24. Dezember abzuhalten. Ob diese endgültig abgesagt oder ein Ersatztermin gefunden wurde, ist bislang nicht bekannt.

Mit der Präsidentenwahl sollte der Weg zur Beendigung des jahrelangen Bürgerkriegs in Libyen geebnet werden. Streit um die rechtlichen Grundlagen, einzelne Kandidaten und die allgemeine Sicherheitslage im Land hatten allerdings seit Monaten für Zweifel gesorgt, ob die Abstimmung tatsächlich stattfinden kann.

