Der polnische Präsident Duda bleibt im Amt.

Er setzte sich bei der gestrigen Stichwahl mit 51,2 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Trzaskowski durch, wie die Wahlkommission in Warschau nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Auf Trzaskowski entfielen demzufolge 48,8 Prozent. Wie die Kommission weiter erklärte, fehlen noch die Zählprotokolle aus fünf Wahlkreisen. Da Duda aber fast eine halbe Million Stimmen mehr als sein Rivale bekam, dürfte sich an seinem Sieg nichts mehr ändern.



Die Wahlbeteiligung lag bei 68 Prozent, das ist deutlich höher als beim letzten Mal. Die Wahl von Duda dürfte die Vormachtstellung der nationalkonservativen Regierungspartei PiS in Polen weiter festigen. Der liberale Trzaskowski hatte sich im Wahlkampf für ein besseres Verhältnis zur EU eingesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Wadephul erklärte, Duda müsse sich nun für die Einhaltung europäischer Werte und für mehr Rechtsstaatlichkeit in seinem Land einsetzen.