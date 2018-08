Nach der Präsidentschaftswahl in Simbabwe erkennt die Opposition das Ergebnis nicht an. Der unterlegene Kandidat Chamisa spricht von Wahlbetrug und will Klage einreichen. Amtsinhaber Mnangagwa wurde den Angaben zufolge mit 50,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt, Chamisa erreichte 44,3 Prozent.

Er werde vor Gericht gehen, erklärte Oppositionsführer Chamisa von der "Bewegung für Demokratischen Wandel". Der Grad an Undurchsichtigkeit, Mangel an Wahrheit, und moralischer Zersetzung sei verwirrend. Präsident Mnangagwa sprach dagegen von einem Neuanfang. Auch wenn das Land bei der Wahl gespalten gewesen sei, sei das Volk nun in seinen Träumen vereint.



Gegen Chamisa wird seit gestern wegen Anstachelung zur Gewalt ermittelt. Auch wurde das Büro seiner Partei durchsucht. Dabei wurden 16 Menschen festgenommen. Eine Polizeisprecherin erklärte, wegen der angespannten Lage sei weiterhin die Anwesenheit des Militärs erforderlich.



Die Lage in der Hauptstadt Harare war in der vergangenen Nacht gespannt, es wurden aber keine weiteren Zwischenfälle gemeldet. Am Mittwoch war es zu Protesten gegen vermutete Wahlmanipulationen gekommen, bei denen sechs Menschen ums Leben kamen.



Südafrikas Präsident Ramaphosa rief die politischen Führer und die Bevölkerung von Simbabwe auf, das Ergebnis der Wahl anzuerkennen. Bei möglichen Zweifeln sollten die in der Verfassung und im Wahlrecht vorgesehenen Rechtsmittel ergriffen werden.



Mnangagwa regiert Simbabwe seit Ende vergangenen Jahres, nachdem Langzeitherrscher Mugabe vom Militär entmachtet worden war.