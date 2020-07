Nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liegt Amtsinhaber Duda Nachwahlbefragungen zufolge knapp vorn. Auf Duda, der der regierenden PiS-Partei nahe steht, entfielen demnach 50,4 Prozent der Stimmen. Herausforderer Trzaskowski erhielt 49,6 Prozent. Das die Fehlertoleranz nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos bei zwei Prozentpunkten liegt, ist das Rennen noch nicht entschieden.

Diese Werte beruhen auf der Grundlage von landesweiten Befragungen in rund 500 Wahllokalen. Hochrechnungen wie in Deutschland gibt es in Polen nicht. Das offizielle Endergebnis wird frühestens morgen abend erwartet. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatten beide Kandidaten die absolute Mehrheit verfehlt.



Laut Wahlkommission war die Beteiligung an der Abstimmung hoch. Bis 17 Uhr gaben demnach 52 Prozent der etwa 30 Millionen Berechtigten ihre Stimme ab. Das waren fast zwölf Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren.