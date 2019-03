Bei der morgigen Präsidentenwahl in der Ukraine stehen die Bürger nach Einschätzung des CDU-Außenpolitikers Polenz vor einer schwierigen Entscheidung.

Die aussichtsreichsten Kandidaten seien alle nicht überzeugend, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde im Deutschlandfunk. Bei Amtsinhaber Poroschenko wisse man zwar, was man habe, aber auch was man nicht habe. Während seiner Amtszeit sei viel liegengeblieben - etwa was die Bekämpfung der Korruption und den Aufbau von demokratischen Institutionen angehe. Auch die Kandidatur des Kabarettisten Selenski sei nicht unbedingt ermutigend, da er keine politische Erfahrung habe. Polenz betonte, zudem dürfe der enorme Einfluss der Oligarchen auf die Politik nicht unterschätzt werden.



Neben Poroschenko und Selenski, der seit Wochen alle Umfragen anführt, tritt auch die frühere Regierungschefin Timoschenko an. Zudem gibt es 36 weitere Bewerber. Rund 30 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.