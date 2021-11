Favorit in der Stichwahl: Bulgariens Staatschef Rumen Radew. (NIKOLAY DOYCHINOV / AFP)

Amtsinhaber Radew tritt gegen den Rektor der Universität Sofia, Gerdschikow an.

Radew hatte bei der ersten Runde vor einer Woche seine direkte Wiederwahl mit gut 49 Prozent der Stimmen knapp verfehlt. Er wird von den Sozialisten und mehreren neuen Protestparteien unterstützt. Der zweitplatzierte Gerdschikow kam auf gut 22 Prozent. Er tritt als unabhängiger Kandidat an, hat aber die Unterstützung der konservativen GERB-Partei des früheren Ministerpräsidenten Borissow.

Auch in Chile finden heute Präsidentenwahlen statt. In der ersten Runde treten sieben Kandidaten an. Als Favoriten gelten der Linkspolitiker Boric und der rechtsgerichtete deutschstämmige Politiker Kast. Außerdem werden die Parlamentsabgeordneten und die Hälfte der Senatoren neu gewählt. In Venezuela bestimmen die Wähler heute über Gouverneure, Bürgermeister, Regionalabgeordnete und Gemeinderäte.

