Berufsverband für Pflegeberufe

Bienstein sagte im Deutschlandfunk, in den kommenden zehn Jahren werde man mehrere hunderttausend Pflegende verlieren, die in den Ruhestand gingen. Das bedeute, dass viele Menschen keinen ambulanten Pflegedienst mehr fänden und auch keine Angehörigen in stationären Einrichtungen unterbringen könnten, weil das Personal fehle. Bienstein forderte eine Risikoplanung und eine grundsätzliche Gesundheitsreform. Dabei gehe es auch um das Vermeiden unnötiger Operationen und einen sinnvollen Zusammenschluss von Krankenhäusern. Auch brauche man Primärversorgungszentren in den Regionen, wo es nicht genügend Hausärzte gebe.

25.10.2022