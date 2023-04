Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Anusak Laowilas)

Wie Boluarte mitteilte, sollen die Soldaten die Polizei an den Grenzübergängen zu Chile, Bolivien, Brasilien, Ecuador und Kolumbien unterstützen. Seit Wochen sitzen UNO-Angaben zufolge hunderte Migranten hauptsächlich aus Haiti und Venezuela im Grenzbereich fest, die zuletzt in Chile gelebt hatten. Sie versuchen das Land zu verlassen, nachdem die chilenische Regierung ihre Einwanderungskontrollen verschärft hat. Viele von ihnen wollen nach eigenen Angaben in ihre Heimatländer zurückkehren oder in die USA weiterreisen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.