Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich nach der Nullrunde 2021 im kommenden Jahr auf eine Erhöhung ihrer Alterbezüge einstellen.

Dies erklärte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Roßbach, in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie gehe davon aus, dass die ausgebliebene Erhöhung im kommenden Jahr in gewissem Umfang nachgeholt werde und die Rentner 2022 "ein ordentliches Plus" bekommen würden. Über den genauen Umfang könne man aber erst im Frühjahr Auskunft geben.



In diesem Jahr hatte es aufgrund des Corona-Einbruchs für Rentnerinnen und Rentner im Westen eine Nullrunde gegeben. In den neuen Bundesländern stiegen die Renten zum 1. Juli um rund 0,7 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.