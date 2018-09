Die Deutsche Rentenversicherung geht davon aus, dass der Beitragssatz spätestens im Jahr 2023 deutlich angehoben werden muss.

Präsidentin Roßbach sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie rechne damit, dass dann eine Erhöhung von derzeit 18,6 auf bis zu 19,3 Prozent notwendig werde. Die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung werde in den nächsten Jahren wie geplant Schritt für Schritt abgebaut. Roßbach erklärte, ohne die von der großen Koalition vereinbarten Leistungsausweitungen, etwa in der Mütterrente, wäre eine leichte Senkung des Beitrags möglich gewesen.



Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch ein Rentenpaket auf den Weg gebracht. Es sieht unter anderem vor, das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 zu halten und den Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen zu lassen.