Nach Ansicht des DJK sollten olmpische Spiele und paralympische Spiele künftig parallel stattfinden. Unser Bild zeigen den deutschen Leichtathleten Markus Rehm. (picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd)

Behinderte Menschen sollten selbst entscheiden können, ob sie gemeinsam mit Behinderten oder mit Nicht-Behinderten Sport treiben wollten, sagte Beha der Katholischen Nachrichten-Agentur. Im Sport bedeute Inklusion, dass Menschen mit einem Handicap die Möglichkeit bekommen würden, ihren Sport angemessen und überall ausüben zu können. Idealerweise würde das in einem Sportverein und zusammen auch mit Nicht-Behinderten gehen.

Kritik an Olympia-Vergabe an China

Beha äußerte zudem den Wunsch, Olympische und Paralympische gleichzeitig auszutragen. Die Paralympics würden dann eine wesentlich größere mediale Aufmerksamkeit erfahren und könnten damit den Inklusionsgedanken besser transportieren.

Zugleich lobte die Verbandspräsidentin die Reform der deutschen Spitzensportförderung vor einigen Jahren, die zu mehr Gleichbehandlung von olympischen und paralympischen Athleten geführt habe. Mit Blick auf die Winterspiele in Peking kritisierte sie die Vergabe an China. Man müsse viel mehr auf die ethisch-moralischen Grundsätze schauen. Sie hoffe, die Paralympics würden den Blick auf Inklusion und Menschen mit Behinderung auch in China schärfen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.