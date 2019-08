Die Klassik Stiftung Weimar soll zur Denkfabrik, zum Thinktank, für die Gesellschaft werden. Das kündigte die neue Präsidentin Ulrike Lorenz an.

Auf diesem Wege solle die Stiftung offener, zukunftsorientierter und politischer werden, erklärte Lorenz. Die 56-Jährige will zudem dem Thema Digitalisierung Priorität geben. Ihr Ziel: Die Wahrnehmung der Stiftung nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt erhöhen.



Die Klassik Stiftung Weimar ist eine der größten Kulturstiftungen Deutschlands und betreut mehr als 20 Museen, Schlösser, Parks, Literatur- und Kunstsammlungen. Das Erbe des vor 100 Jahren gegründeten Bauhauses zählt genauso zu ihren Themen wie die Arbeiten von Goethe und Schiller.



Lorenz hat ihr neues Amt Anfang August von dem langjährigen Präsidenten Hellmut Seemann übernommen. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Stiftung. Zuvor hatte sie zehn Jahre lang die Kunsthalle Mannheim geleitet.