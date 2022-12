Europaparlament

Gegen mehrere Angehörige des Europaparlamentes gibt es einen Korruptions- und Geldwäscheverdacht. (picture alliance / Daniel Kalker)

Parlamentspräsidentin Metsola erklärte per Twitter, man werde uneingeschränkt mit den belgischen Justizbehörden und der Polizei zusammenarbeiten. Man sei entschieden gegen Korruption.

Gestern waren in Brüssel fünf Personen festgenommen worden. Unter ihnen ist die griechische Vizepräsidentin des Parlaments, Kaili. Bei den anderen Vier handelt es sich laut Medienberichten um Italiener, darunter Kailis Lebensgefährte sowie der ehemalige Europaparlamentarier Panzeri. Ihnen werden Geldwäsche und Korruption vorgeworfen; möglicherweise nahmen sie Geld vom Emirat Katar an. Die belgische Justiz will morgen über Haftbefehle gegen die Festgenommenen entscheiden.

In Griechenland rief die sozialdemokratische Pasok-Partei ihr bisheriges Mitglied Kaili zum Verzicht auf das Vizepräsidentinnen-Amt auf. Gestern hatte die Partei bereits den Aussschluss Kailis beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.